Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Güncelleme:

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kavganın nedeni henüz bilinmiyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, M.K, B.K. ve Ü.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan M.K, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Bağlar Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ayhan Günay kimdir? İYİ Parti Muğla Dalaman Belediye Başkan adayı Ayhan Günay kimdir? Raşit Emir Süer kimdir? İYİ Parti Muğla Bodrum Belediye Başkan adayı Raşit Emir Süer kimdir? Hüseyin Nizamoğlu kimdir? İYİ Parti Muğla Menteşe Belediye Başkan adayı Hüseyin Nizamoğlu kimdir? Saadet Partisi Karesi adayı Mehmet Yaşa kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Karesi belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Havran adayı Hasan Balık kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Havran belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Erdek adayı Mustafa Başboğa kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Erdek belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Edremit adayı Ramazan Yıldırım kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Edremit belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Dursunbey adayı Zekeriyya Oktay kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Dursunbey belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Burhaniye adayı İsmail Durmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Burhaniye belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Bigadiç adayı Mustafa Güngör kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Bigadiç belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Bandırma adayı Okay Ustaalioğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Bandırma belediye başkan adayı kim oldu? Hasan Kızıldağ kimdir? İYİ Parti Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkan adayı Hasan Kızıldağ kimdir? Serdal Kurtoğlu kimdir? İYİ Parti Kahramanmaraş Pazarcık Belediye Başkan adayı Serdal Kurtoğlu kimdir? Selin Doğan kimdir? İYİ Parti Kahramanmaraş Nurhak Belediye Başkan adayı Selin Doğan kimdir? Metin Değirmenci kimdir? İYİ Parti Kahramanmaraş Göksun Belediye Başkan adayı Metin Değirmenci kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title