Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da kaldırıma çarpan otomobilin kazasında 6 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil kaldırıma çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kaldırıma çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde meydana geldi. S.A. idaresindeki 34 CRK 882 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içindeki 6 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Yenişehir 3.Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

Canan Hoşgör evlendi mi, eşi kimdir? Canan Hoşgör kiminle evlendi? Sibirya soğuğu nedir? Sibirya soğuğu kaç derecedir? Sibirya nerede? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 29 Ocak Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 29 Ocak günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 29 OCAK: TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlar doluluk oranı nedir? Kar yağışları barajları ne kadar doldurdu? Okullar ne zaman açılıyor 2024? Okullar ne zaman başlıyor, hangi ay açılıyor? İstanbul'da kar var mı, kaç gün sürecek? 29-30 Ocak kar yağacak mı? Bu hafta hava karlı mı? Kızılcık Şerbeti Azra kim, gerçek adı nedir? Sema Öztürk kimdir, kaç yaşında? Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Yunanistan Ligi neden seyirci yok? Yunan Liginde neden seyircisiz oynanıyor? Yunanistan Ligi'nde neden taraftar yok? Fiorentina - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fiorentina - Inter maçı nereden izlenir? PSG - Brest maçı hangi kanalda, saat kaçta? PSG - Brest maçı nereden izlenir? AOK - Panathinaikos maçı hangi kanalda, saat kaçta? AOK - Panathinaikos maçı nereden izlenir? Türkiye'nin illerinden kaç tanesi sesli harflerle başlar? Hangi illerin adı sesli harflerle başlıyor?
title