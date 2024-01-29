Diyarbakır'da kaldırıma çarpan otomobilin kazasında 6 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil kaldırıma çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kaldırıma çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde meydana geldi. S.A. idaresindeki 34 CRK 882 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içindeki 6 kişi yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR