Diyarbakır'da kavga: 1 ölü, 11 yaralı, 26 gözaltı

DİYARBAKIR'da iki aile arasında çıkan, uzun namlulu silahların kullanıldığı, 1 kişinin öldüğü ve 3'ü ağır, 11 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 26 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün öğleden sonra, Bismil ilçesi Tekel Mahallesi 1013'üncü Sokak'ta meydana geldi. Kale ve Tekel aileleri arasında 'kız kaçırma' meselesi nedeniyle başlayan husumetin sona erdirilmesi için barış yemeği düzenlendi. Yemekte bir araya gelen tarafların tartışması, kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada 4'ü ağır, 12 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik şeridi çekip, sokağı giriş ve çıkışlara kapattı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi ve Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi. Olayda evlere ve park halindeki araçlara da kurşun isabet etti. Olay sonrası, polis evlerdeki aramada çok sayıda silah ele geçirdi.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Arda Değer (18), müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Değer'in cenazesi, otopsi işlemleri sonrası yakınları tarafından teslim alınıp, Bismil Ulutürk Mezarlığı'nda yoğun güvenlik önlemleriyle toprağa verildi. Bu arada, yaralılardan 1'i taburcu edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, hastanede tedavisi sürenlerle birlikte 26 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. (DHA)