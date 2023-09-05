Diyarbakır'da Hırsızlık Olayı: 75 Bin TL Değerinde Eşya Çalındı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir evden 75 bin TL değerinde eşya çalan hırsızlar, çaldıkları kredi kartı ile yemek yedi. Hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde önceki gün sabaha karşı bir eve giren iki pişkin hırsız, 75 bin TL değerinde eşya çaldı. Bir lokantanın güvenlik kamerasına takılan hırsızlar, çaldıkları kredi kartı ile yemek yedi.

Olay, Çınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Anafartar Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Sabaha karşı saat 04.15 sıralarında iki hırsız, göz diktiği evin kapısını açıp içeri girdi. Hane halkının uykuda olduğu saatte eve giren hırsızlar, 70 bin TL değerinde ziynet eşya, bin TL nakit para ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdan, 1 saat ve 4 bin TL değerinde telefonu alıp kayıplara karıştı.

Pişkin hırsızlar, hiçbir şey olmamış gibi çaldığı cüzdanın içerisinde bulunan kredi kartı ile lokantaya gidip yemek yedi. Yemeği beklerken cüzdan içerisindeki kredi kartlarını inceleyen hırsızlar, güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Hırsızlar yakalandı

Kamera kayıtlarını inceleyen Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğündeki polisler, hırsızların kim olduğunu tespit edip, harekete geçtiler. İlçedeki kameraları tek tek inceleyen ekipler, şüpheli iki şahsı yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR