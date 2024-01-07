Diyarbakır'da 2023 yılında siber suçtan 114 kişi tutuklandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2023 yılında yaptığı 23 operasyonda işlem yapılan 114 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılında 2 bin 112 siber suç soruşturması yaptı. Çalışmalar çerçevesinde 23 operasyon düzenlendi.

9 bin 735 adet sosyal medya hesabı araştırması ve 6 bin 90 adet dijital materyal incelenmesi yapıldı. SİBERAY faaliyetleri ile 142 etkinlikle 15 bin 301 kişiye bilgilendirme çalışması yapıldı. Siber suç soruşturması çerçevesinde 114 kişi tutuklandı. - DİYARBAKIR