Defineci dinamitlerle birlikte suçüstü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Defineci dinamitlerle birlikte suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Defineci dinamitlerle birlikte suçüstü yakalandı

Aksaray'da kaçak kazı yapan defineciye operasyon yapan jandarma şahsı dinamit ve kazıda kullanılan birçok malzeme ile suçüstü yakaladı.

Aksaray'da kaçak kazı yapan defineciye operasyon yapan jandarma şahsı dinamit ve kazıda kullanılan birçok malzeme ile suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Sarıyahşi ilçesine bağlı Sipahiler köyünde dağlık arazide kaçak kazı yapıldığına yönelik bilgi alan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda şahsın kimliğini ve kaçak kazı yaptığı yeri tespit eden jandarma ekipleri 1 günlük teknik ve fiziksel takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Sulukaya mevkiinde gerçekleştirilen operasyonda, İbrahim T. (42) kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelinin kaçak kazı yaptığı yerde 2 adet dinamit lokumu, 1 adet kaya kırma makinesi, 6 adet delici alet, 3 adet kırıcı aleti, 6 adet keski, 2 adet levye, 2 adet bıçak, 2 adet çekiç, 1 adet balyoz, 1 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet küçük kürek, 1 adet 20-22 anahtar, 2 adet bakır çubuk boru, 3 adet el feneri, 4 adet halat, 2 adet süpürge, 1 adet akü, 1 adet piknik tüpü, 2 adet uzatma kablosu, adet makara ve aydınlatma kablosu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Aksaray 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title