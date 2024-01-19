Üye Girişi
Haberler

DEAŞ Üyesi Tutuklandı

Güncelleme:
Abone Ol

İnterpol tarafından aranan DEAŞ terör örgütü üyesi, Eskişehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnterpol tarafından 'Kırmızı' bülten ile aranan ve Eskişehir' de düzenlenen operasyonda yakalanan DEAŞ terör örgütü üyesi, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri personelleri tarafından Eskişehir'de olduğu belirlenen DEAŞ terör örgütü üyesi şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yeri tespit edilen DEAŞ terör örgütünün silahlı kanadı içerisinde faaliyette bulunduğu ve İnterpol tarafından kırmızı bülten ile aranan Irak uyruklu M.İ.A.A. (43), Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen DEAŞ üyesi şahıs, 'Terör Örgütüne Üye Olmak' suçu çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Güvenlik Adliye Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaddar oyuncuları kim, konusu ne? Gaddar nerede çekiliyor? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 19 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Gaddar CANLI izle! Fox TV Gaddar 1. Bölüm tek parça HD izle 19 Ocak Cuma! Hadise sevgilisi var mı? Hadise'nin yeni sevgilisi kim? 20 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 20 Ocak Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 47. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV 19 Ocak Canlı izle! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 19 Ocak Yalı Çapkını 55. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Arka Sokaklar CANLI izle! 19 Ocak Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Ateş Kuşları CANLI İZLE! 19 Ocak Ateş Kuşları 39. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! Lynne Marta kimdir? Lynne Marta filmleri neler? Lynne Marta neden öldü, hastalığı nedir? Kaçış Yok konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Kaçış Yok (No Escape) ne zaman çıktı, hangi yıl? Kaçış Yok ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! İnstagram çöktü mü? SON DAKİKA! 19 Ocak İnstagram neden açılmıyor, sorun ne?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title