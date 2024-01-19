DEAŞ Üyesi Tutuklandı

İnterpol tarafından 'Kırmızı' bülten ile aranan ve Eskişehir' de düzenlenen operasyonda yakalanan DEAŞ terör örgütü üyesi, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri personelleri tarafından Eskişehir'de olduğu belirlenen DEAŞ terör örgütü üyesi şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yeri tespit edilen DEAŞ terör örgütünün silahlı kanadı içerisinde faaliyette bulunduğu ve İnterpol tarafından kırmızı bülten ile aranan Irak uyruklu M.İ.A.A. (43), Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen DEAŞ üyesi şahıs, 'Terör Örgütüne Üye Olmak' suçu çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR