Çukurca Kazan'da silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen istihbari çalışmalar neticesinde; 12 Mayıs 2023 Cuma günü Çukurca ilçesi Kazan Vadisi kırsalında icra edilen operasyonda PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına ait sığınak içerisinde; 1 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 5 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet HK-33 piyade tüfeği, 3 adet Bixi namlusu, bin 559 adet mühimmat ele geçirildi" denildi. - HAKKARİ