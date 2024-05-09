Çorum'un Alaca ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yara almadan kurtuldu
Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada, şarampole devrilen tırın sürücüsü yara almadan kurtuldu. Kaza sonucunda tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Çorum'un Alaca ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Kaza, Kastamonu'nun Alaca ilçesi İbrahim köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 K 9386 plakalı meyve yüklü tır, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu. Devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlattı. - ÇORUM