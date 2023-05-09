Çorum polisinden uyuşturucu ve silah operasyonu

Çorum'un Osmancık ilçesinde emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Osmancık İlçe Emniyet Müdürlü ekipleri alınan ihbar ve yapılan araştırmalar neticesinde ilçe merkezindeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 97 adet MKE menşeili fişek, 18 adet av tüfeği fişeği, 1.45 gram metamfetamin maddesi, 1 adet cam pipet, 4 adet Galara sentetik ecza ile 4 adet Extacsy sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyon düzenlenen adreste bulunan 2 şüpheli de gözaltına alındı. - ÇORUM