Çorum'da yapılan şok uygulamalarda çok sayıda suç unsuruna rastlandı
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş ve güvenliğin sağlanması için yapılan çalışmalarda 2 bin 771 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Uygulamalarda 44 adet silah, 365 adet fişek, kaçak sigara ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.
Çorum'da Asayiş Şube ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7-14 Şubat tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 2 bin 771 şahsın GBT kontrolü yapıldı. 2 aranan şahsın yakalandığı uygulamalarda, 19 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 5 tüfek, 17 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 44 adet silah ve 365 adet fişek, 30 adet şarjör, 175 adet sentetik ecza maddesi, 15 gram metamfetamin maddesi, 1 gram esrar, 1 gram bonzai maddesi ve 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı ile
100 adet barkod ve bin 200 adet makaron kaçak sigara ele geçirildi.
647 aracın kontrol edildiği uygulamalarda, 3 araç sahibine 36 bin 300 lira idari para cezası uygulanırken, 42 adet umuma açık yerde gerçekleştirilen uygulamalarda 15 kahvehane/kıraathane, 11 kafe, 35 çay ocağı, 7 oyun salonu ile 9 otopark kontrol edildi. - ÇORUM