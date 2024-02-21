Cizre'de genç kız Cizre Kalesi'nden atlamak istedi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Cizre Kalesi'ne çıkarak Dicle Nehri'ne atlamak isteyen genç kız, ikna çabaları sonucu vazgeçti.

Alınan bilgilere göre, S.Ö. adlı genç kız Cizre Kalesi harabelerine çıkarak atlamak istedi. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonuç verdi. İkna edilerek aşağı indirilen S.Ö., sağlık kontrolü için Cizre Devlet Hastanesine götürüldü. - ŞIRNAK