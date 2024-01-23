Çeşme'de Gümrük Kaçağı Oto Yedek Parçaları Ele Geçirildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde, yurt dışından gümrük kaçağı olarak yurda getirilen oto yedek parçaları, Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkati sayesinde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Çeşme Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Avrupa'dan yasa dışı yollarla gümrük kaçağı olarak yurda girişi yapılmaya çalışılan ürünleri tespit etti. Ekipler tarafından yapılan operasyonda, çeşitli marka lüks araçlara ait 24 adet oto beyni, 10 adet klima kompresörü ve 1 adet mazot pompası ele geçirildi.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla olayla ilgili 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. - İZMİR