Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yapılan operasyonda 5 adreste tabanca, kaçak sigara ve kaçak sigara doldurma malzemeleri bulundu. Operasyonda 3 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Çerkezköy'de Kaçakçılık Operasyonu: Tabanca ve Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kaçak ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede belirledikleri 2 işyeri, 2 depo ve bir adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda, bin 20 paket gümrük kaçağı sigara, 9 kilogram 850 gram nargile tütünü, 43 paket gümrük kaçağı puro, 36 elektronik sigara, elektrikli tütün doldurma makinesi, 10 tütün sarma makinesi, 34 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 ruhsatsız tabanca ve 105 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.