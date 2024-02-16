Çanakkale'de Bağ Evinde Gaz Zehirlenmesi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bağ evinde iddiaya göre piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Gelibolu ilçesine bağlı Kavaklıtepe köyü Kocaahırlı mevkiinde meydana geldi. Bağ evinde kalan T.A. ve A.Ç. ölü bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde T.A. ve A.Ç'nin öldüğünü tespit etti.

T.A. ve A.Ç'nin piknik tüpünden sızan gazdan zehirlendiği ileri sürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANAKKALE