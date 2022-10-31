Bursa metrosunda gençlerden akıl almaz hareket 3. Sayfa Haberleri Bursa metrosunda gençlerden akıl almaz hareket Bursa'da yaşanan olay "bu kadarına da pes" dedirtti. Bursa metrosunda gençlerden akıl almaz hareket BURSA - Bursa'da yaşanan olay "bu kadarına da pes" dedirtti. Her gün binlerce yolcu taşıyan BursaRay'ın Odunluk Durağı'nda bir grup genç rayların üstüne atlayarak, durakta bekleyen vatandaşlara tezahürat yaptı. Rayların üstüne inen gençlerin "Atla...Atla... Atlamayan i.." şeklinde bağırdığı o anlar vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Rayların üzerine inen gençleri görenler, muhtemel bir facianın önüne geçmek için görevlileri uyarırken, güvenlik personelinin duruma müdahale etmesinin ardından rayların üzerine inen gençler oradan uzaklaştırıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bursa 3. Sayfa Haberler

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