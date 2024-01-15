Bursa'da Siber Güvenlik ve Teknoloji Bağımlılığı Etkinliği Düzenlendi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Siber Güvenlik, Güvenli İnternet Kullanımı, Teknoloji Bağımlılığı ve Siber Zorbalık' konularıyla ilgili vatandaşları değerlendirdi.

Düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte vatandaşlara 'Siber Güvenlik, Güvenli İnternet Kullanımı, Teknoloji Bağımlılığı ve Siber Zorbalık' konularıyla ilgili bilgiler verildi. - BURSA