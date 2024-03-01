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Bursa'da servis minibüsü otomobille çarpıştı, araç yan yattı

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Bursa'da meydana gelen kazada servis minibüsü ile otomobil çarpıştı ve servis aracı yan yattı. Servisin boş olması faciayı önledi. Yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da otomobil ile çarpışan servis minibüsü aracı yan yattı. Servis minibüsünün boş olması faciayı önledi.

Kaza, merkez Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 S 5218 plakalı servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle servis aracı yan yatarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Servisin boş olması muhtemel bir faciayı önlerken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüleri ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere götürdü.

Kaza sonrası hasar alan araçlar ise kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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