Bursa'da metro vagonunda çıkan yumruklu kavga kameraya yansıdı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir metro vagonunda çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavga anları amatör kamera tarafından kaydedildi.
Bursa'da metro vagonunda çıkan yumruklu kavga kameraya yansıdı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Odunluk Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, konser çıkışı metro vagonunda sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Vagonun boks ringine döndüğü anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA