(BURSA)Ailesinden 4 kişiyi öldüren cinayet zanlısı tutuklandı Orhangazi'de göl kenarında annesi ile birlikte iki kardeşini ve yengesini silahla öldüren Polis memuru Adem Ergüner Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Orhangazi Adliyesine sevkedildi.

(BURSA)Ailesinden 4 kişiyi öldüren cinayet zanlısı tutuklandı

BURSA - Orhangazi'de göl kenarında annesi ile birlikte iki kardeşini ve yengesini silahla öldüren Polis memuru Adem Ergüner Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Orhangazi Adliyesine sevkedildi.

Ağabeyi ile aralarındaki alacak tartışmasından dolayı annesi, iki ağabeyini ve yengesini silahla öldüren polis memuru Adem Ergüner olay sonrasında Orhangazi Emniyet Müdürlüğüne giderek polise teslim olmuştu. Olaydan sonra Emniyette ifadeye alınan Adem Ergüner buradaki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Ergüner tutuklanarak Bursa E Tipi cezaevine gönderildi.