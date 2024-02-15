Bozüyük'te Dolandırıcılık ve Hırsızlıkla Mücadele Projeleri

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri sahaya çıktı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri 'Dolandırıcılık ve Bilişim Yoluyla Hırsızlık' olaylarının önlenmesine yönelik 'Kanmayın Dolandırıcılık Mağduru Olmayın' ve 'Önlemini Al' projelerini halkla buluşturdu. Pazaryerleri, işyerleri, bankalar ve fabrikalarda vatandaşlarla buluşarak projeleri aktaran polis ekipleri mücadelelerine devam ettiklerini belirtti. - BİLECİK