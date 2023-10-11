Börekçi Hırsızını Börek Tepsisiyle Vurdu

Tekirdağ'da bir börekçi dükkanında yaşanan olayda, hırsızlık yapan E.A.'yı gören dükkan sahibi, elindeki börek dolu tepsiyle hırsızın başına vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli yakalandı.

Olay, Çorlu'nun Kazımiye Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir börekçi dükkanında meydana geldi. Börekçiye giren E.A., içeride kimsenin olmadığını görünce kasaya yönelip, aldığı paraları cebine koymaya başladı. Bu sırada elinde börek tepsisiyle gelen iş yeri sahibi Osman Kuyu, E.A.'nın hırsızlık yaptığını görünce börek dolu tepsi ile başına vurdu. Börekler yere dökülürken, şüpheli olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şikayet sonrası E.A. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.