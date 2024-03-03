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Bolu'da yangın paniği: 3 katlı ev, ahır ve samanlığı kül etti

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Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Çepni köyünde çıkan yangında 3 katlı ev, ahır ve samanlık küle döndü. Evdekiler panikle dışarıya çıkarken, yangın ekipleri müdahale etti ve yangın söndürüldü.

Bolu'da yangın paniği: 3 katlı ev, ahır ve samanlığı kül etti

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Çepni köyünde gece saatlerinde çıkan yangında 3 katlı ev, ahır ve samanlık küle döndü.

Çepni köyünde ikamet eden Kocaman ailesine ait 3 katlı evin fırın odasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler eve de sıçradı. Evdekiler panikle dışarıya çıkarak, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Mehmet Kocaman, aracını yanmaktan kurtarmak isterken ayağından sakatlandı. Olay yerine çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ahır ve samanlığa da sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın uzun uğraşlar neticesinde söndürüldü. Yangın nedeniyle 3 katlı ev, samanlık ve ahır küle döndü. Ahırın yandığını ancak hayvanları kurtardıklarını belirten Şakir Kocaman, "Fırın evinden yangın çıktı. Abimler evdeydi. Ev, samanlık ve ahır yandı. Hayvanları kurtardık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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