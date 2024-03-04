Bolu'da oyun parkından bisiklet çalan şüpheli yakalandı.

Olay, Sağlık Mahallesi'nde bulunan bir oyun parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkın içindeki bisiklet kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Sahibinin fark edip ihbarda bulunması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, bölgedeki kamera kayıtlarını inceledi ve şüpheli çaldığı bisikletle birlikte yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU