Bodrum'da Ana İsale Hattı Patladı, Lojman ve Bahçeler Su Altında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patladı. Cadde üzerindeki lojman ve bahçeleri su bastı.

Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerindeki ana isale hattı, sabah saatlerinde patladı. Patlağın ardından asfalt yarıldı, yolda dev çukur oluştu. Patlama sonrası akan sular, Kargı Caddesi üzerindeki bir sitede bahçıvanların kaldığı lojmanı bastı. Sitelerin bahçelerini de su bastı. İhbarın ardından MUSKİ ekipleri bölgeye sevk edildi. Yolu trafiğe kapatan ekipler, patlağın olduğu noktada çalışma başlattı.

Bölgede su kesintilerinin yaşanacağı bildirildi. - MUĞLA