Bitlis'te 18 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışma neticesinde, Tatvan ilçe kırsalında 1 organizatör ve 18 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yapılan operasyonda yakalanmıştır. Yakalanan 1 organizatör adli makamlara sevk edilmiş olup, 18 düzensiz göçmen sınır dışı işlemlerinin yapılması için Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS