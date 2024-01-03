Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kaza: 1 yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgilere göre kaza, Karlıova ilçesi Kalencik köyü mevkisinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak kaza yaptı. Haber verilmesi üzerine sağlık ekipleri ve jandarma bölgeye sevk edildi. Kazada hafif yaralanan kişinin Karlıova Devlet Hastanesinde görevli doktor Ahmet K. olduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL