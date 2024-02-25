Bingöl'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Bingöl'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza Muş Bulvarı'nda İl Özel İdaresi mevkisinde meydana geldi. Zincirleme kazaya sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 otomobil karıştı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL