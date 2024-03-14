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Bingöl'de silah kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

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Bingöl'de jandarma ekipleri planlı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 3 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 7 tabanca, 4 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl'de jandarma ekipleri 3 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca planlı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyeti kapsamında Bingöl merkez ilçede silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 1 şahsa ait 3 adrese operasyon düzenlenmiş, yapılan aramada 7 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 12 adet tabanca şarjörü, 278 adet tabanca fişeği, 39 adet piyade tüfeği fişeği, 25 adet av tüfeği kartuşu ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup adli işlemleri devam etmektedir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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