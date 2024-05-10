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Bingöl'de 3 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

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Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda araziye gizlenmiş 3 kilo 650 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda araziye gizlenmiş 3 kilo 650 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Genç ilçesi kırsalında icra edilen faaliyet sonucunda araziye gizlenmiş vaziyette 3 kilo 650 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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