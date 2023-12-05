Bingöl'de 13 Kilo Toz Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'de jandarma tarafından yapılan arazi aramasında, toprağa gömülü bir şekilde 13 kilo toz esrar ele geçirildi.

Bingöl'de jandarma tarafından yapılan arazi aramasında, toprağa gömülü bir şekilde 13 kilo toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Genç ilçesi kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde icra edilen arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette 13 kilo 500 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir" denildi. - BİNGÖL