Bilecik'te 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesiyle 480 vatandaşa ulaşıldı
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında Bozüyük ilçesinde 'Narkonokta' faaliyeti düzenledi ve 480 vatandaşa bilgi aktardı.
Bilecik'te ekipler, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında 480 vatandaşa ulaştı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında, Bozüyük ilçe meydanında gerçekleştirilen 'Narkonokta' faaliyetinde 480 vatandaşa ulaşıldı.
Ekipler, vatandaşlara 'Uyuma' uygulaması ve 'narkotikpolisianne.com' web sitesi hakkında bilgi aktararak broşür dağıtımı gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler vatandaşları, güçlü bir toplum için bilinçlenmeye ve uyuşturucuya karşı birlikte mücadeleye etmeye davet etti. - BİLECİK