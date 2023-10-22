Beyoğlu'nda Taksi Tartışması: Şoför Tarafından Bıçaklanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Beyoğlu'nda husumetlisi olduğu şoförün kullandığı taksiye binen S.C. ile, taksici T.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında T.Y. tarafından bıçaklanan S.C. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yakalanan T.Y. sevk dildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BEYOĞLU'nda husumetlisi olduğu şoförün kullandığı taksiye binen S.C. ile, taksici T.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında T.Y. tarafından bıçaklanan S.C. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yakalanan T.Y. sevk dildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 16 Ekim Pazartesi 06.30 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi, Balo Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.C. isimli bir kişi, husumetlisi olduğu iddia edilen T.Y.'nin kullandığı taksiyi müşteri gibi durdurarak bindi. İkili arasında bir süre taksi içerisinde tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından T.Y., taksisinde bulunan bıçakla S.C.'yi baldırından yaraladı.

Yaralı şekilde taksiden inen S.C. ile T.Y.'nin tartışması dışarıda da devam etti. Tartışma, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona ererken, taksi şoförü olay yerinden aracıyla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan S.C. ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

TAKSİCİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Polis ekipleri kaçan taksi şoförü T.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Taksi plakasının tespit edilmesinin ardından T.Y. olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı.

Polis merkezinde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.Y., çıkarıldığı mahkemede tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay esnasında orada bulunan bir esnaf; 'Sabah saatlerinde bir taksi hızlıca geçiyordu şuradan. Ondan sonra arkasından da bir adam koşarak gitti, adamın arabasına binip vurdular birbirlerine. Sonra adam seke seke aşağıya doğru iniyordu, ayağının kanadığını gördüm. Sol baldırından darbe almış, kan fışkırıyordu. İp bağladık üzerine, Allah şifa versin. Peçete verdim, daha sonra ambulansı aradım. Ambulans 3-4 dakika içerisinde geldi. Hastaneye kaldırıldı dedi.