Üye Girişi
Haberler

Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü'nde dedesinin yanında refakatçi olarak kaldığı hastane odasında ölü bulunan genç hemşirenin, ölmeden önceki son anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde dedesinin yanında refakatçi olarak kaldığı hastane odasında ölü bulunan genç hemşirenin, ölmeden önceki son anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri otaya çıktı.

Olay, 13 Mayıs'ta Beylikdüzü'nde bulunan Özel Birinci Hastanesi'nde yaşanmıştı. Dedesinin yanında refakatçi olarak kaldığı hastanede koluna ilaç enjekte edilmesinin ardından odana ölü bulunan hemşire Selen Bilgin olayına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde, 24 yaşındaki genç hemşirenin hastane koridorlarında dolaştığı görüldü.

Şüpheli doktorda görüntülerde yer aldı

Olaya ilişkin cebinden iğneyle enjekte edilen ilacın şişesinin çıktığı ileri sürülen doktor Fatih A. da görüntülerde yer aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Fatih A.'nın da Selen Bilgin'in girdiği odadan dakikalar sonra çıkması yer aldı.

Öte yandan Doktor Fatih A., Selen Bilgin'in ilacı kendi kendine kolundan enjekte ettiğini söylemiş suçlamaları reddetmişti. Doktor Fatih A. sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Beylikdüzü Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz: 2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim

Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz: 2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim

 Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler

Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler

 Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'i jandarma personeli 7 yaralı

Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'i jandarma personeli 7 yaralı

 Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi

Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title