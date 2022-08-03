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Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden polis memuruna son görev

Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden polis memuruna son görev

Geçirdiği beyin kanaması sonucu Kütahya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru Murat Bacalıkaya, memleketi Isparta'da toprağa verildi.

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Geçirdiği beyin kanaması sonucu Kütahya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru Murat Bacalıkaya, memleketi Isparta'da toprağa verildi.

Kütahya'da görev yapan çevik kuvvet polisi Murat Bacalıkaya (28) geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bacalıkaya'nın naaşı Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan törenin ardından memleketi Isparta'ya getirildi. Bacalıkaya'nın baba evinden alınan helallikten sonra cenazesi Ulu Cami'ye getirildi. Gözyaşlarına hakim olamayan baba Hasan Bacalıkaya'yı Isparta İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı teselli etti. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bacalıkaya'nın naaşı, yakınları ve tören mangasınca cenaze aracına taşındı. Cenaze daha sonra Ayazmana Mahallesi'ndeki Akyol Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına, Isparta İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, MHP İl Başkanı Hasan Basri Sönmez, çok sayıda meslektaşı ve vatandaşlar katıldı.

Evli ve 2 aylık çocuk sahibi olan Bacalıkaya'nın beyin kanaması sonucu geçen hafta Kütahya'da hastaneye kaldırıldığı ve bir haftalık tedavisinin ardından vefat ettiği öğrenildi. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya Isparta 3. Sayfa Haberler

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