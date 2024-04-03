Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş'ta yangında hayatını kaybeden DJ Gökay Tevlek son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta eğlence mekanında tadilat esnasında çıkan yangında hayatını kaybeden DJ Gökay Tevlek, son yolculuğuna uğurlandı.

Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında tadilat esnasında çıkan yangında hayatını kaybeden DJ Gökay Tevlek için Sarıyer Cezayirli Gazi Hasan Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, yakınları, sevenleri, katıldı. Ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazı sonrası Bahçeköy Mezarlığına defnedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beşiktaş Olay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title