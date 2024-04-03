Beşiktaş'ta yangında hayatını kaybeden DJ Gökay Tevlek son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş'ta eğlence mekanında tadilat esnasında çıkan yangında hayatını kaybeden DJ Gökay Tevlek, son yolculuğuna uğurlandı.

Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında tadilat esnasında çıkan yangında hayatını kaybeden DJ Gökay Tevlek için Sarıyer Cezayirli Gazi Hasan Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, yakınları, sevenleri, katıldı. Ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazı sonrası Bahçeköy Mezarlığına defnedildi. - İSTANBUL