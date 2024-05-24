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Bayburt'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 19 Şüpheli Yakalandı

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Bayburt merkezli 6 ilde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 19 şüpheli yakalandı. Operasyonda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, bir adet ruhsatsız silah, bir adet bıçak ve muşta ele geçirildi.

Bayburt merkezli 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 19 şüpheli yakalandı. Düzenlenen operasyonda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, bir adet ruhsatsız silah, bir adet bıçak ve muşta ele geçirildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılık ve organize suç faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla Bayburt merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Bayburt merkezli 6 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 19 şahsın ikamet adreslerinde, işyerlerinde ve araçlarında aramalar yapıldı.

Yapılan aramalar sonucunda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız Sig Sauer marka tabanca, tabancalara ait şarjörler, bir adet bıçak(kama) ve muşta ele geçirilirken, 19 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, suçlulara göz açtırılmayacağının altı çizilerek, açıklamada; "Halkımızın da desteğini alarak suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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