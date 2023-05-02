Batman ek sanayi sitesinde yangın

Batman'da ek sanayi sitesi içerisinde bulunan bir otomotiv dükkanında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay Batman Bayındırlık Mahallesinde bulunan ek sanayi sitesi içerisindeki bir otomotiv dükkanında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi yapan dükkan sahipleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Çıkan yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken otomotiv dükkanında maddi hasar meydana geldi. - BATMAN