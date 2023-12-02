Bartın'da Kargo Operasyonu: 60 Litre Metil Alkol Teslim Edilen Kişi Gözaltına Alındı

Bartın'da polisin yaptığı operasyonda kargoyla teslim edilen 60 litre metil alkolün sahibi gözaltına alındı. Operasyonda el konulan alkollerin yılbaşı için hazırlık yapıldığı ortaya çıktı.

Bartın'da polisin yaptığı operasyonda kargoyla 60 litre metil alkol teslim edilen bir kişi gözaltına alındı.

Ulus Emniyet Amirliği ekipleri, yıl başı öncesinde yürüttüğü çalışmalarda bir kargo firması ile bir adrese gönderilen metil alkol takip altına alındı. İlçe emniyet Müdürlüğü ve KOMŞ şube ekipleri, etil alkol dolu kargo paketinin teslim edildiği esnada düzenlediği operasyonda Z.U isimli şahsı gözaltına aldı. Ekipler, 12 adet 5 litrelik bidonlarda bulunan toplam 60 litre metil alkole el koydu. Gözaltına alınan Z.U'nun ifadesinde ise kendisinin alkol kullandığını ve yaklaşan yıl başı nedeniyle fazla sipariş verdiğini ve yılbaşına hazırlık yaptığını söylediği ortaya çıktı.

Yılbaşı öncesinde sahte alkol üretenlere yönelik çalışmalarını arttıran polis ekipleri tarafından Cumhuriyet Savcından alınan talimatları ile Z.U'ya 5607 sayılı Kaçakçılık Kanuna Muhalefet suçu kapsamında işlem yaptı. - BARTIN