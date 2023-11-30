Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı, 4 tutuklama

Balıkesir'in Karesi, Altıeylül ve Bandırma ilçelerinde Jandarma ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde, ecza hapı, esrar, aparat ve silah ele geçirildi. 9 şüpheli gözaltına alındı ve 4'ü tutuklandı.

Balıkesir'in Karesi, Altıeylül ve Bandırma ilçelerinde Jandarma ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri çok miktarda uyuşturucu madde, ecza hapı, esrar, aparat ve 1 ateşli silah ve 36 fişek ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 4'ü tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Altıeylül, Karesi ve Bandırma ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 9 şüpheliye ait 2 ikamet adresi, 2 araç ve 1 işyerinde icra edilen operasyon sonucu; 207 adet sentetik uyuşturucu hap, 102 gram kubar esrar, 91 gram metamfetamin, 80 gram bonzai, 6 adet extacy hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütme aparatı, 2 paket esrar sarma kağıdı, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet av tüfeği, 36 adet av tüfeği fişeği ve tabanca fişeği, 6 adet cep telefonu ve suçtan elde edildiği düşünülen 9 bin lira para ele geçirildi.

Olayda yakalanan 9 şüpheliden adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbir kararı verildi. - BALIKESİR