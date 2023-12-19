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Balıkesir'de Tepe Lambası Yanan Ambulansla Uyuşturucu Operasyonu

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Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, tepe lambası yanan ambulansla uyuşturucu sevkiyatı yapan 3 kişiyi gözaltına aldı. Narkotik köpeği Danga, ambulansın içinde valize zulalanmış uyuşturucuları bulmayı başardı. Operasyon anları saniye saniye görüntülendi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü son yılların en ilginç uyuşturucu operasyonuna imza attı. Tepe lambası yanan ambulansla uyuşturucu sevkiyatı yapan 3 kişi, narkotik polisinin nefes kesen operasyonuyla gözaltına alındı. Narkotik köpeği Danga ise ambulansın içinde valize zulalanmış uyuşturucuları kısa sürede bulmayı başardı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle bir süredir takip ettikleri kişilerin sevkiyat yapacağı bilgisine ulaştı. Zanlıların dikkat çekmemek için ambulans kiraladıkları ve uyuşturucuları bu şekilde taşıdıkları belirlendi. Bunun üzerine ambulans takibe alınarak İstanbul İzmir otobanında operasyon başlatıldı.

Tepe lambaları yanmış vaziyette seyreden hasta nakil ambulansı ekiplerce durduruldu. Narkotik köpeği Danga'nın da katıldığı operasyonda valize saklanmış 9 kilogram 14 gram Skunk Esrar maddesi, bir ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör ele geçirildi.

Özel bir sağlık şirketinin çalışanı 3 kişi gözaltına alınırken, zanlıların sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Ambulansla ilgili de idari soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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