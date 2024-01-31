Balıkesir'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik operasyon: 6 şüpheli yakalandı

Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütlerine sözde istihbarat sağlayan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, 6 şüpheliyi yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Balıkesir'de, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonda; Balıkesir'de bulunan güvenlik güçlerine ait bölgelerin keşif, gözetleme koordinatlarını ve fotoğraflarını Suriye'de bulunan PKK/YPG terör örgütünün sözde istihbarat biriminde görev yapan örgüt sorumlularına gönderdikleri yönünde haklarında bilgiler bulunan Suriye uyruklu Nuri El A., Mecit El A., Hammadi El C., Yasir Halid E.A., İbrahim El C., Eyhem El A. adlı 6 şahsı yakaladı. Polis ekipleri, şüphelilerin bulundukları kağıt fabrikasına yapılan operasyonda ayrıca ülkeye kaçak yollardan giriş yapan 9 Suriye uyruklu kişiyi de il göç idaresine teslim etti. - BALIKESİR