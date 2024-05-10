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Balıkesir'de iş merkezinde alacak verecek kavgası: 1 kişi yaralandı

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Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan bir iş merkezinde meydana gelen alacak verecek kavgasında 1 kişi silahla yaralandı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen olayın pancar ekiminden doğan borç yüzünden çıktığı iddia edildi.

Balıkesir'de bir iş merkezinde meydana gelen alacak verecek kavgasında 1 kişi silahla yaralandı. Güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilen silahlı kavganın pancar ekiminden doğan borç yüzünden meydana geldiği iddia edildi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan bir iş merkezinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, beraber pancar ekerek para kazanan şahıslar arasında önceden çıkan anlaşmazlık sonrasında taraflardan alacaklı olduğu iddia edilen Y.T., arkadaşı ile birlikte S.Ç.'nin dükkanına gitti. Dükkanda bulunan H.A. isimli şahıs ile kısa sürede kavgaya dönen olayda silahlar ateşlendi. Olayda Y.T. bacağından yaralanırken, şüpheliler ise kısa sürede Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekiplerince yakalandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Karesi 3.Sayfa Güncel Haberler

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