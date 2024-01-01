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Balıkesir'de düzensiz göçmen operasyonu: 8 kişi yakalandı

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat birimleri tarafından Edremit ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Balıkesir ili kıyı şeridini kullanarak Avrupa'ya geçiş yapmaya çalışan Afgan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon dahilinde, düzensiz göçmenleri taşıyan 1 aracın siciline şerh konuldu. Ayrıca, olayla ilgili olarak yapılan çalışmalarda 1 organizatör şahıs da yakalanarak kişi hakkında adli tahkikata başlandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat birimleri tarafından Edremit ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Balıkesir ili kıyı şeridini kullanarak Avrupa'ya geçiş yapmaya çalışan Afgan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyon dahilinde, düzensiz göçmenleri taşıyan 1 aracın siciline şerh konuldu. Ayrıca, olayla ilgili olarak yapılan çalışmalarda 1 organizatör şahıs da yakalanarak kişi hakkında adli tahkikata başlandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Edremit Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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