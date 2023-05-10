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Bağ ve bahçe hırsızlarını jandarma yakaladı

Bağ ve bahçe hırsızlarını jandarma yakaladı

3. Sayfa Haberleri

Antalya'nın Finike ilçesinde bağ ve bahçelere girip hırsızlık gerçekleştirdiği şüphesiyle jandarma tarafından gözaltına alınan 5 şahıs, çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

Antalya'nın Finike ilçesinde bağ ve bahçelere girip hırsızlık gerçekleştirdiği şüphesiyle jandarma tarafından gözaltına alınan 5 şahıs, çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Finike İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ve Olay Yeri İnceleme Timi, farklı günlerde 5 ayrı adresteki vatandaşlara ait bağ ve bahçelerden malzemeler çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından eşkalleri tespit edilen 5 şüpheli, kısa sürede yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Jandarma Antalya Finike 3. Sayfa Haberler

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