Bağ ve bahçe hırsızlarını jandarma yakaladı

Antalya'nın Finike ilçesinde bağ ve bahçelere girip hırsızlık gerçekleştirdiği şüphesiyle jandarma tarafından gözaltına alınan 5 şahıs, çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

Antalya'nın Finike ilçesinde bağ ve bahçelere girip hırsızlık gerçekleştirdiği şüphesiyle jandarma tarafından gözaltına alınan 5 şahıs, çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Finike İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ve Olay Yeri İnceleme Timi, farklı günlerde 5 ayrı adresteki vatandaşlara ait bağ ve bahçelerden malzemeler çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından eşkalleri tespit edilen 5 şüpheli, kısa sürede yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ANTALYA