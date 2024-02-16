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Bafra'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

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Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Ş.Ö. isimli şahsın evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evinde yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet 8 mm kuru sıkı tabanca, 30 adet 8 mm kuru sıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikata başlandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Samsun Bafra Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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