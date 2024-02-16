Bafra'da Ruhsatsız Silah Operasyonu
Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Ş.Ö. isimli şahsın evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evinde yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet 8 mm kuru sıkı tabanca, 30 adet 8 mm kuru sıkı tabanca mermisi ele geçirildi.
Olayla ilgili adli tahkikata başlandı. - SAMSUN