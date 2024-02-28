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Ayvalık açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bulunan 20 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Göçmenler karaya çıkartılarak sağlık kontrolünden geçirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 20 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-115) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler karaya çıkartılarak sağlık kontrolünden geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yunanistan Balıkesir 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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