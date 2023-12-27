Aydın-Muğla Karayolu'nda trafik eğitimi verildi

Aydın'da trafik kültürünün gelişmesi için çalışmalar devam ederken, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda Aydın- Muğla Karayolu'ndaki Yaşam Tüneli'nde 8 günde 32 sürücü ve 15 yolcuya trafik eğitimi verildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce trafik kurallarına uyma alışkanlığı kazandırılması hedefiyle gerçekleştirilen uygulamalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler Aydın-Muğla Karayolu üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere Yaşam Tüneli'nde eğitici videolar izlettirildi. Emniyet kemeri, kırmızı ışık, seyir halinde cep telefonu kullanımı, kask kullanımı, aşırı hız, yorgun ve uykusuz araç kullanma başta olmak üzere, genel trafik kuralları konusunda 8 günde toplam 32 sürücü ve 15 yolcuya eğitim videoları ve kamu spotları izlettirildi. Ayrıca sürücü ve yolcular ile yüz yüze iletişim kurularak bilgilendirmeler yapıldı. - AYDIN