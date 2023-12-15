Aydın'da Zeytinyağı Hırsızları Yakalandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bir evden 40 litre zeytinyağı çalan hırsızlar Bozdoğan polisinin yaptığı başarılı çalışma ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Çarşı Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaşın 2 bidon şeklinde 40 litre zeytinyağının çalındığını bildirilmesi üzerine olayla ilgili çalışma başlattı. Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, zeytinyağının araçla götürüldüğünü tespit etti. Yapılan kovalamaca sonucu Bozdoğan İlçe Emniyet ve Nazilli İlçe Emniyet personellerinin ortak çalışmasıyla zeytinyağını çalan Y.Ç(32), A.G(30),E.K(28) ve S.Ş (30) isimli şahısları kısa sürede araç ile birlikte yakaladı. Çalınan zeytinyağları kısa sürede mağdur vatandaşa teslim edildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Kısa sürede çalınan zeytinyağlarına kavuşan mağdur şahıs ise Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği personeline teşekkür etti. - AYDIN