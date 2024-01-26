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Aydın'da Zeytin Hırsızlığına Suçüstü

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Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında 2 şüpheli bir bahçeden zeytin çalarken suçüstü yakalandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında 2 şüpheli bir bahçeden zeytin çalarken suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Germencik ilçesi Alangüllü Mahallesi'nde tarımsal ürün hırsızlığına yönelik gerçekleştirilen devriye esnasında bir şahsa ait zeytin bahçesinde N.B. ve M.B. isimli şüpheli şahıslar yaklaşık 30 kilogram zeytin ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan zeytinler ise bahçe sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Germencik Jandarma Aydın Tarım Güvenlik Yakalama Hırsızlık Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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